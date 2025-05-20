Avia.pro - СМИ Я, Фарход, приехал в Россию из Душанбе три года назад. Работаю на стройке, иногда подрабатываю курьером.
Я не буду выполнять новый закон по регистрации для приезжих: не для этого мы приезжали сюда из Таджикистана
Комментарии
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Юрий Белов
*...Я, Фарход, приехал в Россию из Душанбе... , ...Я сразу сказал: нет, этого я делать не буду. И не только я – все мои друзья, братья, соседи по общаге тоже...* И что , первобытные из этой общаги ещё на территории НАШЕЙ Родины ?! Пока их ВСЕХ (понаехавших за 20 лет) - поголовно , до единого (с паспортами РФ и без) не выпрем за шлагбаум - порядка в стране ждать не стоит !!! Ты смотри - НЕ БУДУТ ОНИ !!! ТОЛЬКО ГНАТЬ - ОДНОЗНАЧНО И БЕЗ ВАРИАНТОВ !!!
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2 час.
Alex Nемо
Вот бы в России такого хотя бы в вице-премьеры поставить!
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2 час.
Валентина Литвяк
Такая и в Президенты сгодится
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1 час.
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