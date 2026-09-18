Житейские истории: 10 рассказов о людях, выборе и маленьких победах

Жизнь редко меняется одним громким событием. Чаще всего важный поворот начинается с обычного разговора на кухне, случайной встречи в автобусе, забытого звонка или решения не проходить мимо чужой беды.
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