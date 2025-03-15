Петербургская полиция провела ночной рейд по местам проживания мигрантов

Проверялись общежития и хостелы Кировского района города Прошедшей ночью петербургские полицейские проверяли места компактного проживания мигрантов на Юго-Западе города, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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