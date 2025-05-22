Guardian: РФ взломала тысячи камер на Украине и ЕС для слежки за поставками ВСУ

Главное разведывательное управление (ГРУ) России якобы получило доступ к тысячам камер вблизи границы, военных объектов и железнодорожных станций на территории европейских стран и западной Украины, чтобы следить за поставками оружия ВСУ.
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