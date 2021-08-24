Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель: Небанковские финансовые компании нуждаются в более жестком регулировании.

Небанковские финансовые компании, более известные как теневые банки, нуждаются в более жестком регулировании, поскольку их растущий профиль риска может нанести ущерб политике центрального банка в периНебанковские финансовые компании, более известные как теневые банки, нуждаются в более жестком регулировании, поскольку их растущий профиль риска может нанести ущерб политике центрального банка в периоды стресса, заявила во вторник член правления Европейского центрального банка Изабель Шнабель.