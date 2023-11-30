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Движение в центре Челябинска ограничили до конца года

Движение в центре Челябинска ограничили до конца года

Движение автотранспорта по улице Калинина в Челябинске ограничили. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях с 8 часов 30 ноября до 18 часов 25 декабря ограничено движение транспорта по улице Калинина.

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