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Круговой о присутствии жены Челестини в ЦСКА: «Возможно, на кого‑то в команде это давило. Для меня – вообще спокойно»

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о том, что вместе с бывшим тренером клуба Фабио Челестини в нем работала его жена.

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