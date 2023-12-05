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Азовское море станет внутренним водоемом России официально

Азовское море станет внутренним водоемом России официально

Азовское море получит статус внутреннего водоема Российской Федерации, следовательно, в его акватории перестанут действовать положения международного законодательства, сообщает РИА Новости со ссылкой депутата Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

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