То ни одного, то сразу два: Александр Маршал и Стас Намин решили судиться за «Парк Горького»

На основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина подал в суд певец Александр Маршал. В чем он обвинил продюсера и какой из проектов открыто назвал аферой? Правда, что теперь в России два состава «Парка Горького»? И кому в действительности принадлежат не только авторские права, но и товарный знак легендарной рок-группы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».