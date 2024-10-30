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То ни одного, то сразу два: Александр Маршал и Стас Намин решили судиться за «Парк Горького»

То ни одного, то сразу два: Александр Маршал и Стас Намин решили судиться за «Парк Горького»

На основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина подал в суд певец Александр Маршал. В чем он обвинил продюсера и какой из проектов открыто назвал аферой? Правда, что теперь в России два состава «Парка Горького»? И кому в действительности принадлежат не только авторские права, но и товарный знак легендарной рок-группы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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