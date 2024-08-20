Почему независимым автомеханикам нужно дать доступ к документации автоконцернов

Вопрос о том, должны ли независимые станции технического обслуживания (НСТО) иметь равный доступ к документации от автопроизводителей, как и официальные дилеры, обсудили эксперты на открытой-конференц площадке «AGORA».
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