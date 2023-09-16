Скорая энергетическая помощь самому себе

Карпов Илья

НУ, в медицине сравнивают отдельно плацебо и лекарство. При этом есть исследования, когда ПРИНИМАЯ ПЛАЦЕБО и веры больного во врача, веры в "новейшее средство", учитывая даже цвет таблетки, ее стоимость и доступность, учитывают и национальность и место проживания, больной своими установками ВЛИЯЕТ НА ТЕ ЗОНЫ МОЗГА, которые это могут регулировать. Это показано на многих экспериментах с использованием МРТ. А есть эффект ноцебо. Ноцебо называют препарат или вещество, которое оказывает негативное воздействие на состояние человека не из-за своего состава, а из-за убеждения пациента, что оно ему навредит. Я бы обратил внимание на другое. При бросании негативной "энергии". она ФИЛЬТРУЕТСЯ ИЗ ГЛАЗ (поэтому, возможно, при расстреле, осужденному завязывали глаза или стреляли в затылок). Описывать механизм такого воздействия довольно долго и сложно, но и это изучалось. У меня появилось и возможное объяснение того, почему спичку втыкают в землю. Очевидно, здесь важен контакт с землей. Ну, как некое заземление, как ГРОМООТВОД. Ведь раньше, после страшных боевых действий, война не сразу принимали в дом, а на определенное время его клали на землю и засыпали, ну, как дети иногда делают на пляже. Воина кормили и давали питье. Видимо, весь негатив, ужасы рубленых тел и пр. уходили в землю и у воинов потом не случалось страшных сновидений, они не кричали во сне и не продолжали воевать мысленно. Может так надо было поступать и с бойцами, вернувшимися из Афганистана? Тут много над чем надо задуматься. Но, у нас вечная нехватка денег (которых много только у Чубайсов) и отсутствие гибкого мышления.