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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Правительство РФ одобрило уголовную ответственность за диверсии с 14 лет

Правительство РФ одобрило уголовную ответственность за диверсии с 14 лет

Правительство России поддержало законопроект депутата Госдумы РФ Олега Гарина (чемпион РСФСР, чемпион и призёр чемпионатов СССР и СНГ по мотокроссу; экс-председатель гордумы Ижевска), которым предлагается привлекать к уголовной ответственности за диверсию с 14 лет.

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Комментарии
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Аудрюс
Родители несут ответственность за своих детей! От того необходимо наказывать не только несовершеннолетних, но и их родителей и сроки должны быть одинаковыми....
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11 час.
Аудрюс
Горбатого разьяснительная работа не исправит....
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11 час.
ALEKSANDR LIS
Таким образом с 14 лет человек становится совершеннолетним!- а может стоило бы улучшить охрану ж/д имущества-сделать шкафы эти не сгораемыми ?
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9 час.

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