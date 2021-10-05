NYT: Причиной сбоя в работе Facebook могли быть настройки серверов

Причиной глобального сбоя в работе сервисов, принадлежащих компании Facebook, могла стать ошибка в конфигурации серверных компьютеров, пишет New York Times со ссылкой на экспертов в области безопасности.
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