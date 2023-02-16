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Георгиев отразил 41 из 43 бросков «Миннесоты» и стал 2-й звездой матча

Александр Георгиев помог «Колорадо» победить «Миннесоту» (3:2). Вратарь отразил 41 бросок из 43 и был признан второй звездой матча НХЛ.

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