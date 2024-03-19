Поступление налогов в бюджетную систему России вырастет в 2024 году на 12%

Объем налогов, поступающих в бюджетную систему России увеличится в 2024 году на 12% и достигнет 52,5 трлн рублей, при этом поступления в федеральный бюджет увеличатся за год на 20%, до 26,3 трлн рублей, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления главы ФНС Даниила Егорова.