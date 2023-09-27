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Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

10 ноября свое 86-летие отпраздновал легендарный итальянский композитор, подаривший свою музыку более чем 400 фильмам! С 1960-х и до наших дней Эннио остается настоящим профессионалом, сумевшим покорить весь мир.

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