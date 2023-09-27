Топ 8 лучших кино-саундтреков Эннио Морриконе

С нами не соскучишься!

10 ноября свое 86-летие отпраздновал легендарный итальянский композитор, подаривший свою музыку более чем 400 фильмам! С 1960-х и до наших дней Эннио остается настоящим профессионалом, сумевшим покорить весь мир.