🗳 В Крыму 17 марта работает 1165 избирательных участков К 1130 участкам добавились еще 35 временных.
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🗳 В Крыму 17 марта работает 1165 избирательных участков К 1130 участкам добавились еще 35 временных.