Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ сообщило об уничтожении четырех беспилотников врага в Брянской области

МО РФ сообщило об уничтожении четырех беспилотников врага в Брянской области

Минобороны России заявило об уничтожении четырех украинских беспилотников в небе Брянской области. Два их них, по сообщению российского оборонного ведомства, были уничтожены около 10 часов по Москве, а еще два - в районе 11 часов 45 минут.

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