Японская Rapidus надеется наладить выпуск 2-нм чипов для Apple и Google Как известно, д...

Японская Rapidus надеется наладить выпуск 2-нм чипов для Apple и GoogleКак известно, до конца текущего месяца молодая японская компания Rapidus надеется запустить свою опытную линию по контрактному производству 2-нм чипов на острове Хоккайдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)