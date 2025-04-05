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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Японская Rapidus надеется наладить выпуск 2-нм чипов для Apple и Google Как известно, д...

Японская Rapidus надеется наладить выпуск 2-нм чипов для Apple и Google Как известно, д...

Японская Rapidus надеется наладить выпуск 2-нм чипов для Apple и GoogleКак известно, до конца текущего месяца молодая японская компания Rapidus надеется запустить свою опытную линию по контрактному производству 2-нм чипов на острове Хоккайдо.

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