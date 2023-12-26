Вашингтон никогда не стремился обеспечить победу Украины в конфликте с Россией и вскоре заставит ее вести переговоры с Москвой, заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.
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