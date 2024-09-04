Житель Курска изобличен в передаче полку "Азов" прожектора собственной разработки

Житель Курска оказался под следствием из-за того, что передал прожектор собственной разработки полку "Азов" – вооруженному формированию нацистского толка в составе украинских войск, которое в России признано террористической организацией и запрещено.
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