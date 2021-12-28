Что внутри электрощетки, лыж и других знакомых вещей: 12 фото

Когда что-то ломается, во мне порой просыпаются юный механик и детское любопытство, да еще вызов себе - а смогу ли я сама все починить? И тогда беру в руки отвертку и открываю для себя другой мир, только чтобы понять, что здесь нужен специалист.
Когда что-то ломается, во мне порой просыпаются юный механик и детское любопытство, да еще вызов себе - а смогу ли я сама все починить? И тогда беру в руки отвертку и открываю для себя другой мир, только чтобы понять, что здесь нужен специалист.
Свежие комментарии