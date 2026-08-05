Куренков: новые меры поддержки будут действовать при ЧС любого уровня

Глава МЧС России Александр Куренков рассказал, что с 1 сентября 2026 года пострадавшие при чрезвычайных ситуациях работники смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной и отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы.
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