Поправившаяся Камила Валиева посетила премьеру сериала

Фигуристка Камила Валиева впервые появилась на светском мероприятии после скандала с лишним весом. 17-летняя Камила Валиева все еще находится в сложной ситуации из-за допингового скандала, в котором никак не поставят точку.
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