На «Госуслугах» с 2025 года появится сервис для бывших осужденных

На российском портале «Госуслуги» с 2025 года начнет работать сервис для социальной помощи бывшим осужденным, передает агентство ТАСС со ссылкой на начальника Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России Елену Коробкову.