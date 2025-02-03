«Достаточно спокойна»: как чувствует себя мать пятого погибшего ребенка из Красой Сопки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 3 февраля, ФедералПресс. После трагических событий в поселке Красная Сопка мать пятого погибшего ребенка сохраняет спокойствие и активно сотрудничает со следствием, не показывая признаков сильного горя.
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