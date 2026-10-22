Владимир Зеленский бросил вызов американскому президенту Дональду Трампу, атаковав Санкт-Петербург в день визита американского посланника Стива Уиткоффа, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Telegraph: Минобо...
- ГБ Внешнеполитически...
- ГБ DR: Зеленский тай...
По милости Путина Банковая стоит в целости и сохранности, а наши города и сёла - главное люди страдают ежедневно. Не понимаю и понять не хочу! Ради мирового мнения идти на жертвы гражданских не повинных людей я отвергаю такую политику!