«Домики добра» продолжают прием подарков для детей и бойцов СВО

«Домики добра» продолжают работать на площадках проекта «Зима в Москве». Их более 30, там принимают подарки для детей, проживающих на новых территориях России, и бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО).
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