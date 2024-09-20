Захарова: жителей приграничья загоняют в концлагеря под дулом автомата

Российские правоохранительные органы продолжают получать данные о насильственном вывозе боевиками на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии