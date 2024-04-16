Невин о Палмере: «Был ли де Брюйне так же хорош, забивал по 20 голов в АПЛ в его возрасте? Не говорю, что он станет лучше Кевина, но у него есть все»

«Я не удивлен, что Коул Палмер так хорош, меня поражает, что он стал настолько хорош так быстро. Когда он был в «Манчестер Сити», я освещал несколько его первых матчей и, помню, был сам почти шокирован, сказав, что этот парень может стать новым Кевином де Брюйне.