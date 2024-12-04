Кандидат в канцлеры Германии Мерц отказался от своих слов об ультиматуме Путину

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur Кандидат на пост немецкого канцлера и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц отказался от собственных высказываний об ультиматуме по передаче украинской стороне ракет Taurus и ударов вглубь территории России дальнобойным вооружением, который был адресован российскому лидеру Владимиру Путину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии