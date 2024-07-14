ИИ превосходит клинические методы диагностики в прогнозировании прогрессирования болезни Альцгеймера

Ученые из Кембриджа разработали инструмент искусственного интеллекта, способный в четырех случаях из пяти спрогнозировать, останутся ли люди с ранними признаками деменции стабильными или у них разовьется болезнь Альцгеймера.
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