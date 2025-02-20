В Якутии дан старт историко-патриотическому проекту «Бастионы памяти»

Якутск, 21 февраля, 2025, 02:03 — ИА Регнум. Благодаря масштабной поисковой работе информация о 2263 якутян — участников наиболее кровопролитных боёв, произошедших в годы Великой Отечественной войны — будет увековечена на мемориальных комплексах ряда регионов.
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