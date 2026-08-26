Рафик не виновен!

Зеленский накануне Дня независимости Украины выдал свою серию информационных перлов. Решил разобрать их пакетом, потому что каждый в отдельности на серьезную аналитику не тянет, а совокупно получается неплохая такая себе реприза для стендапа Фото: © AP / Teresa Suares Тезис номер один.