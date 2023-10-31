Постпред Израиля пообещал носить желтую звезду, пока СБ ООН не осудит ХАМАС

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан во время заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку прикрепил к своему пиджаку желтую звезду и пообещал носить ее до тех пор, пока СБ ООН не осудит действия ХАМАС.