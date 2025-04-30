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Путин заявил, что остатки боевиков ВСУ на Курщине «сидят по щелям и подвалам»: главные новости СВО за 30 апреля

Путин заявил, что остатки боевиков ВСУ на Курщине «сидят по щелям и подвалам»: главные новости СВО за 30 апреля

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин заявил, что остатки боевиков ВСУ в Курском регионе просят эвакуации, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу высказался о договороспособности Украины, а во Франции обрушились на Зеленского.

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