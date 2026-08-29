Оператор телесуфлера Трампа делал ставки на выступления президента США

Экс-оператора телесуфлера в Белом доме Габриэля Переса приговорили к выплате более 172 тысяч долларов за использование инсайдерской информации для ставок на выступления американского президента Дональда Трампа, сообщает Би-би-си в материале, который перевел aif.
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