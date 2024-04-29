Возможности Mercedes E-class возрастом 21 год на видео: автомобиль умеет больше, чем современные элитные авто

Поклонник Mercedes недавно выложил в сеть видео из своего e200 Kompressor-Elegance. Мужчина заснял все особенности салона и вызвал широкий общественный резонанс — многие сочли, что автомобиль возрастом 21 год обладает большим и лучшим набором функций, чем современные машины.