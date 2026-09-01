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Юрист Борзенко объяснила, куда жаловаться на неисправный лифт

Юрист Борзенко объяснила, куда жаловаться на неисправный лифт

Повторяющиеся остановки, рывки кабины и проблемы с дверями требуют технической проверки лифта. Адвокат Надежда Борзенко рассказала, что жильцам следует письменно обратиться в управляющую организацию и сохранять доказательства неисправностей, сообщает RT .

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