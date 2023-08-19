ОТГОВОРКА ВЧЕРАШНИХ МИГРАНТОВ НЕ ПРОШЛА: В РУССКУЮ АРМИЮ ПРИЗОВУТ ВСЕХ

Получать пособия, даже не зная русского языка можно , а отдавать долг России - нет. Пусть возвращаются к себе- чемодан, вокзал и вперед!

Александр Павлов

Только что получил инфу. Фирму, где работает зять не обошел известный рейд, в результате которого новоиспеченные граждане России уже отправлены. И не в военкоматы, нет, а именно ТУДА. Вот и хорошо, вот и ладненько. Так держать!