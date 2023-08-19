ФОТО: KONSTANTIN KOKOSHKIN/GLOBALLOOKPRESS Отговорка вчерашних мигрантов не прошла. В русскую армию призовут всех.
ОТГОВОРКА ВЧЕРАШНИХ МИГРАНТОВ НЕ ПРОШЛА: В РУССКУЮ АРМИЮ ПРИЗОВУТ ВСЕХ
Комментарии
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Лайсан сахибзадина
Получать пособия, даже не зная русского языка можно , а отдавать долг России - нет. Пусть возвращаются к себе- чемодан, вокзал и вперед!
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2 час.
Александр Павлов
Только что получил инфу. Фирму, где работает зять не обошел известный рейд, в результате которого новоиспеченные граждане России уже отправлены. И не в военкоматы, нет, а именно ТУДА. Вот и хорошо, вот и ладненько. Так держать!
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1 час.
вера курьянова
Получивших бешенные привилегии надо в первую очередь призвать в армию.
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10 мин.
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