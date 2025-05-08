Аглая Шиловская не стесняется публиковать романтические фотографии с Александром Устюговым. И хоть официально актеры отношения не подтвердили, их глаза полны любви.
Аглая Шиловская рассказала, как готовится к материнству
Комментарии
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Федор Родников
Срать на голову Аглае,а Устюгову-козлу вообще набить рыло,перекрыть доступ к съёмочным площадкам и театру за его высказывания против СВО и наших ребят.
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11 час.
СЗ
Сергей Захаров
Согласен насчёт Устюгова пусть снимаюца. молодые илюбящие родину а незажравшиеся предатели родины но это только наше мечта Ане нашего правительства
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7 час.
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