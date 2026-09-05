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В Сербии экипаж Ил-76 МЧС России потушил основные очаги пожаров

В Сербии экипаж Ил-76 МЧС России потушил основные очаги пожаров

Экипаж самолёта Ил-76 МЧС России ликвидировал основные очаги природных пожаров в Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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