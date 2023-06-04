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Сивков: НАТО готовит два новых фронта против РФ

Сивков: НАТО готовит два новых фронта против РФ

Генералы США осознают, что Украина не сможет провести контрнаступление с имеющимися у нее силами. Помимо этого, вряд ли киевский режим сумеет обеспечить и политико-дипломатическое сопровождение для активных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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