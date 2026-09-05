Тест Metro: как хорошо вы знаете Фредди Меркьюри

Давайте проверим, насколько хорошы вы с ним знакомы? 1) Какое настоящее имя было у Фредди Меркьюри? А) Фредди Смит.
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