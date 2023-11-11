Россиянка оставила ребенка запертым в машине в 20-градусный мороз

В Магадане женщина оставила своего ребенка одного в машине без верхней одежды в 20-градусный мороз. По данным пресс-центра МВД, на запертого вечером в автомобиле малыша на проспекте Ленина обратил внимание местный житель, он привлек внимание проезжавших мимо полицейских.