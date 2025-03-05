The Irish Times: Ирландия может отправить спецназ на Украину

В частности, речь идет об отправке армейских рейнджеров.Согласно информации, опубликованной в издании The Irish Times, Ирландия имеет потенциальную возможность отправить свой спецназ на территорию Украины.
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