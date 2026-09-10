Медики и инженеры оказались среди самых высокооплачиваемых вакансий в Петербурге

Аналитики перечислили вакансии в Петербурге с предложением по зарплате от 150 тыс. рублей. В топ вошли медики, промышленники, строители, специалисты из сферы IT, продавцы и не только.
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