Тамбовские росгвардейцы за неделю пресекли 20 административных правонарушений

В период с 7 по 13 сентября сотрудниками вневедомственной охраны в Тамбовской области было отработано более 70 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «тревога».
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