В московском метро открылись две художественные выставки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сразу две художественные выставки в Московском метрополитене. Пассажиры могут познакомиться с произведениями разных направлений: от академической живописи до современного искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.