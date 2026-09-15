В московском метро открылись две художественные выставки

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сразу две художественные выставки в Московском метрополитене. Пассажиры могут познакомиться с произведениями разных направлений: от академической живописи до современного искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.
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