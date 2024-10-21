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«Мы не привыкли видеть клуб так низко». Мостовой дал ставку с коэффициентом 9.50 на «Валенсия» — «Лас-Пальмас»

«Мы не привыкли видеть клуб так низко». Мостовой дал ставку с коэффициентом 9.50 на «Валенсия» — «Лас-Пальмас»

Экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на заключительный матч 10-го тура Ла Лиги «Валенсия» — «Лас-Пальмас».

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